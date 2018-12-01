النجار: تجديد الخطاب الديني مسألة حياة أو موت لشيخ الأزهر

قال عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروع التجديد وتحديث الخطاب الديني، بالنسبة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مسألة حياة أو موت.

ولفت النجار، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن مؤسسسة الأزهر تبذل مجهودًا كبيرًا في مسألة التحديث، لكنه مشروع ضخم يحتاج إلى سنوات.

وأردف: "يبدو أن من مؤسسة الأزهر من لا يجيدون التسويق، أو يحبون العمل في صمت".

وعقب الباز مازحًا: "خلي الشغل عليكم والتسويق علينا، بس نبقى متفاهمين".



