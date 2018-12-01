محافظ البحر الأحمر يجتمع مع وفد مسؤولي الشركات السياحية الرومانية

عقد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، اجتماعًا مساء اليوم السبت، مع وفد مسؤولي وممثلي الشركات السياحية الرومانية الذي يزور الغردقة لمدة أسبوع بهدف الدعم والترويج للسياحة في مصر.



ووجه المحافظ - خلال اللقاء - التحية إلى الحكومة والشعب الروماني بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لرومانيا خلال لقائه اليوم مع مسؤولى وممثلى شركات السياحة الرومانية بأحد فنادق الغردقة، لافتا إلى أن العلاقة المصرية الرومانية علاقة قديمة وتاريخية.



وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود 126 مسؤولا عن شركات السياحة الرومانية للاحتفال بالعيد الوطن الروماني على أرض الغردقة، مشيرًا إلى أنها فرصة جيدة لنقل جمال الغردقة إلى الشعب الروماني.



من جانبهم، عبر ممثلو شركات السياحة الرومانية عن سعادتهم بتواجدهم في الغردقة.