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السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:57 م

قنصوة يشارك في ملتقى إسكندرية الدولي لفنون متحدي اﻹعاقة

قنصوة يشارك في ملتقى
أ ش أ
dostor.org/2418702

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ اﻹسكندرية، مساء اليوم السبت، في ملتقى الإسكندرية الدولي لفنون متحدي الإعاقة تحت شعار "فنان من يومي" الخاصة بمواهب ذوي القدرات الخاصة، بمكتبة الإسكندرية، والتي تقيمها مؤسسة وسيلة الخير بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بحضور هذا الملتقى الذي يمد الجميع بطاقة إيجابية، وقال: "إننا اليوم جئنا لنطلق سويا مبادرة "الإسكندرية في حب متحدي الإعاقة" لدعم ذوى القدرات الخاصة، والتي تأتى تأييدا وإيمانا بفكر الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان عام 2018 عام ذوى القدرات الخاصة لتمكين أبناء الدولة من ذوى القدرات الخاصة من التفاعل مع كافة نواحي الحياة المختلفة ودمجهم مع أبناء الوطن فهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ودورنا هو إعادة تأهيلهم بما يتناسب مع كل فرد منهم وفقا لقدراته الخاصة من خلال برامج تدريبية عالية"، وأكد علي ضرورة أن تتكاتف جميع الهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتسهيل تعاملاتهم وإدماجهم.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة وسيلة الخير على جهدها المبذول لصالح ذوى القدرات الخاصة والمساعدة على دمجهم في المجتمع وعلى تنظيمها لهذا الحدث اليوم.

وأكد أن الإسكندرية تولى اهتماما كبيرا لذوى القدرات الخاصة وهى رائدة في الاهتمام بهم بل وأصبحت مدينة صديقة لهم، مشيرا إلى أن المحافظة ساعدت أجهزة الدولة والمجتمع المدني بإطلاق عدة مبادرات وإجراءات لتوفير حياة أفضل لمتحدي الإعاقة واشراكهم في الحياة الطبيعية للمجتمع.

وأوضح قنصوة، أن من بين تلك المبادرات والإجراءات هي؛ مشاركة ذوي القدرات الخاصة في العيد القومى للإسكندرية، حيث تم عمل كرنفال فني بالكورنيش لمتحدي الإعاقة، وكذلك توزيع موتوسيكلات عليهم لمساعدتهم على الحركة وتسهيل انتقالاتهم للذهاب إلى أعمالهم وزيادة إدماجهم في المجتمع.

وأشار إلى تنفيذ منحدرات بطول الكورنيش من المندرة حتى رأس التين ليتمكن ذوى الاحتياجات الخاصة من عبور الطريق بأمان، كذلك راعت الهيئة العامة للنقل والركاب في وسائل المواصلات الجديدة خاصة الاتوبيس سهولة صعود وهبوط ذوى الاحتياجات الخاصة. وتم تخصيص فصول ببعض المدارس للأطفال ذوى القدرات الخاصة لدمجهم مع أخوانهم حتى لا يشعروا أن هناك فرق بينهم وبين الآخرين.

وخلال الملتقى؛ شارك المحافظ في توزيع الشهادات والدروع على المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تقديم عروض كورال غنائية وفنية من قبل الأطفال المشاركين.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل في الثالث من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف اليوم الذي بدأت الأمم المتحدة الاحتفال به عام 1992، إلى تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة وتحريك الدعم لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم في كافة أنحاء العالم.

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