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السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:56 م

موعد مباراة ليفربول وايفرتون والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2418700

يفتح استاد أنفيلد أبوابه لإستضافة مباراة ليفربول ضد إيفرتون، غدًا الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.
ليفربول العائد من خسارة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، الفريق الإنجليزي الذي لم يتمكن على الإطلاق من الفوز خارج الديار هذا الموسم في دوري الأبطال، إلا أن فرصته في التأهل لا تزال قائمة، ويأتي فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية البريمرليج برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

على الجانب الآخر فإن فريق إيفرتون يقدم أداءً جيدًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الفريق الذي يقوده البرتغالي ماركوس سيلفا فاز في ست جولات، وتعادل في أربع، ليأتي الفريق في المركز السادس برصيد 22 نقطة.
وسيتم نقل أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة في الدوري الإنجليزي في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر أمسية الأحد فى تمام السادسة والربع (18:15) عبر شاشة قناة bein sports HD2، والتي ستقوم بنقل أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد على الهواء مباشرة بالتعليق العربي لرؤوف خليف على أحداث هذه المباراة.
سيعتمد يورجن كلوب على طريقته المعتادة في مباريات البريميرليج، وسيستمر في الإعتماد على فيرجيل فان دايك وجو جوميز في مركز قلب الدفاع، وسيقود الهجوم الثلاثي القوي صلاح وفيرمينو وماني.

التشكيل | 4-3-3

أليسون
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد
نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر
ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

بينما التشكيل المتوقع لـ ايفرتون
التشكيل | 4-2-3-1
جوردان بيكفورد
سيموس كولمان - مايكل كين - كيرت زوما - لوكاس دينييه
أندري جوميس - إدريسا جاي
ثيو والكوت - جيلفي سيجوردسون - برنارد دوارتي
ريتشارليسون

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