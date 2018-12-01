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السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:52 م

النائب سعد بدير يوفر سيارة إسعاف لقرية بأوسيم فى الجيزة

النائب سعد بدير يوفر
إسلام نصير
dostor.org/2418698

قال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق ومساعد رئيس حزب الوفد، إن اليوم شهد تشغيل أول سيارة إسعاف بقرية برطس، التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه ستدخل نطاق الخدمة سيارة أخرى فى خلال شهرين.

وأعرب "بدير" عن خالص تقديره لكل من تعاون من أجل تنفيذ هذه الخدمة للتخفيف عن كاهل أهالينا ممن يعانون جراء عدم وجود سيارة إسعاف في القرية.

وأضاف "بدير": "نعمل دائما من أجل خدمة المواطنين وتوفير السبل التي تضمن حياة كريمة لهم"، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إنجاز مزيد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود والنتائج المبشرة.

النائب سعد بدير يوفر سيارة إسعاف لقرية بأوسيم فى الجيزة
النائب سعد بدير يوفر سيارة إسعاف لقرية بأوسيم فى الجيزة
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