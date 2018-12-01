النائب سعد بدير يوفر سيارة إسعاف لقرية بأوسيم فى الجيزة

قال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق ومساعد رئيس حزب الوفد، إن اليوم شهد تشغيل أول سيارة إسعاف بقرية برطس، التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه ستدخل نطاق الخدمة سيارة أخرى فى خلال شهرين.

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وأعرب "بدير" عن خالص تقديره لكل من تعاون من أجل تنفيذ هذه الخدمة للتخفيف عن كاهل أهالينا ممن يعانون جراء عدم وجود سيارة إسعاف في القرية.

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وأضاف "بدير": "نعمل دائما من أجل خدمة المواطنين وتوفير السبل التي تضمن حياة كريمة لهم"، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إنجاز مزيد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود والنتائج المبشرة.