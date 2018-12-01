محافظة الإسكندرية تكرم أبطال بارالمبياد الجامعات المصرية

كرمت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، الطلاب والطالبات من ذوى القدرات الخاصة والمكفوفين من طلاب الجامعات المصرية المشاركين في اللقاء الرياضي (بارالمبياد الجامعات)، والذي شاركت فيه 22 جامعة في (ألعاب القوى وتنس الطاولة، ورفع الأثقال، والسباحة، والكرة الطائرة، وكرة الجرس، وكرم القدم)، والذي أقيم في الفترة من 28 نوفمبر الماضي ويستمر حتى الثاني من ديسمبر الجاري، بملاعب المدينة الشبابية بأبو قير.

ونقل نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال - خلال كلمته في الحفل الختامي لتوزيع الجوائز على الفائزين في اللقاء الرياضي - تحية محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، للحضور ولأبطال جامعات مصر من ذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا أن المحافظة بجميع قياداتها تولي اهتمامًا كبيرًا لدمجهم في جميع قطاعات المجتمع وأن الإعاقة الحقيقة هي الاستجابة للإعاقة وعدم الإصرار على تحقيق النجاح، لافتًا إلى أن المحافظة تعتبر تكريم هؤلاء الأبطال شرفًا كبيرًا.

ووجه نائب المحافظ الشكر لوزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على المجهود الكبير الذي تقوم به لتنظيم هذا الحدث الرياضي، مؤكدًا أنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ولهم الحقوق كافة.