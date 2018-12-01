رئيس البرلمان العراقى يهنئ البحرين على نجاح الانتخابات التشريعية

هنأ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت مملكة البحرين بمناسبة نجاح الانتخابات التشريعية، منوها بأن العراق حريص على إدامة العلاقات مع محيطه العربي.

وقال مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل اليوم سفير مملكة البحرين لدى العراق صلاح المالكي" مشيرا إلى أن الحلبوسي هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وشعب المملكة بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2018".

وأشار البيان إلى أنه جرى - خلال اللقاء - بحث العلاقات الثنائية بين العراق ومملكة البحرين وسبل تطويرها بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن بحث عدد من الملفات على الصعيد الإقليمي.

وأكد رئيس النواب العراقي - خلال البيان - أن بلاده حريص على إدامة العلاقات مع محيطه العربي لا سيما مع مملكة البحرين، الذي يتطلع أن يكون لها دور في مرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية توحيد الجهود العربية؛ بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها، مثمنا في الوقت نفسه موقف البحرين الساند للعراق وشعبه وعلى المستويات كافة.

يذكر أن نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات النيابية بالبحرين بلغت 67 %، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 70 %، وسجلت انتخابات 2018 رقما قياسيا فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية، وذلك بواقع 47 مرشحة من بينهن 39 لمجلس النواب و8 للمجالس البلدية.

وافتتحت مراكز الاقتراع بالبحرين أبوابها أمام الناخبين - صباح اليوم - لاختيار مرشحيهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف مناطق المحافظات البحرينية.