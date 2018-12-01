محافظ أسوان يوجه بمصادرة عربات فرز المخلفات من صناديق القمامة بالشوارع

وجه محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بمصادرة أية عربة تقوم بفرز المخلفات من صناديق القمامة بالشوارع مع مراجعة مخازن النباشين وتحرير محاضر لها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم السبت، للوقوف على مستوى النظافة العامة والمرافق الأساسية ومدى الانضباط المروري.

وقام المحافظ بضبط إحدى عربات نباشين القمامة لقيامه بفرز المخلفات في الشارع، وكذلك ضبط إحدى عربات الحنطور التي تقف بشكل عشوائي بعيدًا عن الموقف المخصص لها، مشددًا على صاحب العربة بضرورة الالتزام بالوقوف في الموقع المخصص له.

وطلب المحافظ من مدير أمن أسوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح شارع "أبطال التحرير" للحركة المرورية، بناءً مطالب العديد من المواطنين بفتح الشارع الذي تم إغلاقه منذ سنوات، خاصة أن هذا الشارع من المحاور المرورية الحيوية الموازية لكورنيش النيل ويقع فيه العديد من المدارس وقصر ثقافة أسوان وكنيسة الكاثوليك.

كما وجه أحمد إبراهيم مدير شرطة المرافق بتحرير محضر وتوقيع غرامة وإنذار لصاحب أحد المقاهي التي تقع أمام مستشفى الرمد؛ نظرًا لإشغاله الرصيف المواجه للمقهى، فيما قرر المحافظ إزالة أحد منافذ البيع للسلع الاستهلاكية المواجهة لمبنى مديرية التربية والتعليم والتي قامت بإشغال الرصيف تحت دعوى بيع السلع بأسعار مخفضة وتسببت في تشويه الشكل الجمالي لإحدى الجداريات التي قام طلاب مدرسة محمد شعيب الفنية للبنات بتنفيذها.

وشدد على ضرورة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتركيب أغطية للبالوعات وغرف التفتيش بشكل دوري مع قيام الأمن بتتبع تجار الخردة ومن يقوم بسرقة هذه الأغطية.