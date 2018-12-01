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السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:37 م

رئيس المكسيك الجديد يتعهد بالقضاء على الفساد فى بلاده

أندريس مانويل
أندريس مانويل
أ ش أ
dostor.org/2418692

تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬المكسيكي‭ ‬الجديد‭ ‬أندريس‭ ‬مانويل‭ ‬أوبرادور،‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وأضاف‭ ‬أوبرادور‭-  ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬المكسيكي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭-  ‬‮«‬أتعهد‭ ‬بالقيام‭ ‬بتحول‭ ‬سلمي‭ ‬في‭ ‬المكسيك،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬عميقًا‭ ‬وجذريًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬وهو‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬والحصانة‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬ميلاد‭ ‬المكسيك‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬

ووعد‭ ‬رئيس‭ ‬المكسيك‭ ‬الجديد‭ - ‬65‭ ‬عاما‭ - ‬التي‭ ‬أوردتها‭ ‬شبكة‭ (‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‭) ‬الإخبارية‭ ‬الأمريكية‭ - ‬بإقامة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬معامل‭ ‬تكرير‭ ‬البترول‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬وتشجيع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬ما‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬وعدم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الاستيراد‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬ملتزم‭ ‬بأن‭ ‬تتمتع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الدولية‭ ‬والمستثمرين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬بالأمان،‭ ‬وأن‭ ‬نخلق‭ ‬لهم‭ ‬الظروف‭ ‬المواتية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬عائدات‭ ‬طيبة‮»‬،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬الحكومات‭ ‬والشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والكندية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬دول‭ ‬أمريكا‭ ‬الوسطى‭ ‬وجنوب‭ ‬المكسيك،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يضطر‭ ‬مواطنوها‭ ‬إلى‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

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