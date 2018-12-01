رئيس المكسيك الجديد يتعهد بالقضاء على الفساد فى بلاده
تعهد الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل أوبرادور، بالقضاء على الفساد في البلاد.
وأضاف أوبرادور- في كلمة ألقاها أمام البرلمان المكسيكي اليوم السبت، بعد أداء اليمين الدستورية- «أتعهد بالقيام بتحول سلمي في المكسيك، على أن يكون هذا التحول عميقًا وجذريًا من أجل تحقيق هدفنا وهو القضاء على الفساد والحصانة التي تحول دون ميلاد المكسيك من جديد».
ووعد رئيس المكسيك الجديد - 65 عاما - التي أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية - بإقامة المزيد من معامل تكرير البترول المملوكة للدولة وتشجيع المواطنين على إنتاج ما يحتاجون إليه وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
وقال: «ملتزم بأن تتمتع الاستثمارات الدولية والمستثمرين الأجانب في المكسيك بالأمان، وأن نخلق لهم الظروف المواتية من أجل تحقيق عائدات طيبة»، معربًا عن رغبته في إبرام اتفاقيات مع الحكومات والشركات الأمريكية والكندية من أجل تطوير دول أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك، حتى لا يضطر مواطنوها إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة.