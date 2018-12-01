موسكو: زعماء قمة العشرين عارضوا القيود على الحمائية التجارية

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن زعماء دول مجموعة العشرين أعربوا خلال قمة بوينس آيرس عن معارضتهم القيود على التجارة والحمائية التجارية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن سيلوانوف قوله - للصحفيين الليلة - إن "الجميع عارض الحواجز في التجارة والحمائية وفرض قيود..وإننا جميعا مهتمون بتفعيل النشاط الاستثماري وتوفير فرص عمل جديدة. وكيف يمكن الحديث عن استثمارات جديدة إن كانت هناك قيود على التجارة"، لافتا إلى أن هناك توافقا بين الدول بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن روسيا تدعو إلى زيادة دور صندوق النقد الدولي في التنسيق بين الدول، لكي يقيم صندوق النقد القرارات المتعلقة بالقيود والحمائية.

وكشف عن توافق جميع زعماء الدول العشرين - بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية، مضيفا أن الزعماء قد يناقشون خطوات محددة لإصلاح المنظمة خلال القمة المقبلة للمجموعة في اليابان عام 2019.

ووقع القادة - منهم الرئيس الأمريكي - على البيان الختامي في نهاية القمة التي استمرت يومين، والذي أكد وجود قصور في نظام التجارة العالمي ويدعو إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، إلا أنه لا يأتي على ذكر الحماية، بسبب مقاومة الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر المفاوضون.