عبد الله النجار: تحنيط الدين جريمة.. وربط القرآن بالواقع واجب

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الله عز وجل هو المشرع الوحيد الذي أنزل تشريعه القرآني دون تحيز أو مصلحة، وهدفه هو إسعاد البشر ورحمتهم.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التعامل مع القرآن الكريم يحتاج إلى فهم وعقل يربط بين النص القرآني والواقع، ويآثم المسملون إذا لم يقوموا بهذا الأمر، لافتا إلى أنه إذا عجزت النصوص عن مسايرة الواقع وشدت الناس إلى الوراء فهذا يدخل ضمن تحنيط الدين، وهو جريمة في حق الدين.