ربة منزل تشنق نفسها أمام منزلها في طنطا

أقدمت ربة منزل، في العقد الثالث، على الانتحار شنقًا أمام باب مسكنها الكائن في شارع سعدالله، التابع لدائرة قسم ثان طنطا.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد العثور على ربة منزل بدائرة ثان طنطا قامت بعمل مشنقة أمام منزلها لتلقى مصرعها في الحال.



انتقل الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وبعمل التحريات تبين أنها ربة منزل تدعى هالة أ.ل، 30 عامًا، دخلت في ظروف نفسية بسبب خلافات زوجية بسبب مبالغ مالية أدّت للتخلص من حياتها بإقامة مشنقة بواسطة (إيشارب حريمي)، لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، ليتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوي العام؛ للعرض علي الطبيب الشرعي.



حرر محضر بالواقعة، وجار مناقشة أفراد أسرتها والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.