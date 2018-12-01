"السترات الصفراء" تخطط للانتشار فى ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

تصاعدت‭ ‬حدة‭ ‬أحداث‭ ‬الشغب،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬باريس،‭ ‬حيث‭ ‬نشبت‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ومتظاهري‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء،‭ ‬واستخدمت‭ ‬الشرطة‭ ‬قنابل‭ ‬الصوت‭ ‬والغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬ومدافع‭ ‬المياه‭ ‬لمحاولة‭ ‬تفريق‭ ‬صفوف‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬الذين‭ ‬يهتفون‭ ‬بطلب‭ ‬استقالة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭.‬





وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إكسبريس‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬وصف‭ ‬ماكرون‭ ‬أحداث‭ ‬الشغب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬باريس‭ ‬بـ«الحرب‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬وتكاليف‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬المظاهرات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬سياسة‭ ‬ماكرون‭.‬





وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬مشاهد‭ ‬مروعة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬السيارات‭ ‬المحترقة‭ ‬التي‭ ‬تحصر‭ ‬الطريق،‭ ‬وإلقاء‭ ‬الحجارة‭ ‬على‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬والبنوك‭ ‬والمقاهي‭.‬





وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إدوارد‭ ‬فيليب‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬اعتقال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متظاهر‭ ‬عبر‭ ‬فرنسا‭.‬





ووفقا‭ ‬للمتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬جوهانا‭ ‬بريميرت،‭ ‬أصيب‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬وسبعة‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬خلال‭ ‬الاشتباكات‭.‬





وقال‭ ‬أحد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬لشىء‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير،‭ ‬نريد‭ ‬لهذه‭ ‬الحركة‭ ‬أن‭ ‬تنتشر،‭ ‬لقد‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬ونريدها‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬عبر‭ ‬أوروبا‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‮»‬‭.‬





وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الحركة‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬بالانتشار‭ ‬في‭ ‬بلجيكا،‭ ‬حيث‭ ‬ارتدى‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬واحتجوا‭ ‬خارج‭ ‬مباني‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬وسط‭ ‬قلق‭ ‬المسئولين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاحتجاج‭ ‬قد‭ ‬يمتد‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭.‬