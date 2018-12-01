الأتربي: هذه دلالات إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

علق محمد الأتربي الخبير المصرفي، على قرار البنك المركزي إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، قائلًا إن البنك المركزي عندما حرر سعر الصرف، وضع آلية للمستثمرين الأجانب ليضمن سحب أموالهم إذا أرادوا ذلك، وأنه لم يعد الآن بحاجة لهذه الضمانة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن دلالات القرار أنه أصبح هناك ثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد، وأنه لا يوجد ما يدعو لوضع ضمانة، كمان أن القطاع المصرفي أصبح قويًا، وقادرًا على تلبية احتياجات المستثمرين، إذا ما أرادوا سحب أموالهم.

ولفت إلى أن المؤسسات العالمية تشيد بالقطاع المصرفي، فضلًا عن أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 44 مليار دولار، ولم يعد هناك حاجة لأن يتم سحب الأموال عن طريق البنك المركزي.



