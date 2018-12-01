العرابي: ماكرون قد يتخذ تغييرات حكومية واسعة لامتصاص غضب الشارع الفرنسي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في فرنسا حاليا من احتجاجات واسعة ليس غريبًا على فرنسا ولا مستحدث، فالشارع المصري له قوة وتأثير كبير.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التنظيم الكبير الذي تشهده تظاهرات باريس، يبعد من المشهد فرضية العفوية في التظاهرات، مشيرا إلى أن أوروبا الشرقية السابقة خرجت عدة ثورات ملونة سابقة للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية.

وذكر أنه لايمكن مقارنة ما يحدث في فرنسا بالربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يتخذ تغييرات واسعة في الحكومة لامتصاص غضب الشارع.

واستبعد وزيرالخارجية الأسبق، أن يرحل ماكرون منا لحكم كنتيجة للتظاهرات التي يشهدها الشارع الفرنسي.