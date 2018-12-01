تعادل مثير لمانشستر مع ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2 - 2، مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه ساوثهامبتون، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



تقدم ساوثهامبتون بهدفين متتاليين عن طريق ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 13، وسيدريك سواريس في الدقيقة 20، قبل أن يعود مانشستر للقاء بقوة وينجح سريعا في تعديل النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول بهدفي روميرو لوكاكو في الدقيقة 33، وأندير هيريرا في الدقيقة 39.



وبذلك، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 22 نقطة في المركز السابع بجدول البريميرليج، كما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر.