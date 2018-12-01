القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:43 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

09:24 م

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
09:16 م

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
07:38 م

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
05:11 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت
الكابتن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:02 م

يوسف: مشاركة السولية وباسم علي وأحمد علاء أبرز إيجابيات لقاء بتروجت

محمد يوسف المدير
محمد يوسف المدير الفني
أ ش أ
dostor.org/2418667

أعرب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المؤقت‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بنجاح‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬بتروجت‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الجيش‭ ‬بالسويس،‭ ‬والمؤجلة‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭.‬


وقال‭ ‬يوسف‭- ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عقب‭ ‬اللقاء‭- ‬إن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬شهدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الإيجابية‭ ‬للأهلي؛‭ ‬أبرزها‭ ‬مشاركة‭ ‬عمرو‭ ‬السولية‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬بجانب‭ ‬ظهور‭ ‬الثنائي‭ ‬باسم‭ ‬علي‭ ‬وأحمد‭ ‬علاء،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مقيدا‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬فرصته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المنافسات‭ ‬الإفريقية‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق،‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬يتدرب‭ ‬بجدية‭.‬


وأشار‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬أهدر‭ ‬اليوم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬كافية‭ ‬لزيادة‭ ‬حصيلة‭ ‬الأهداف،‭ ‬وأبرزها‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أهدرها‭ ‬ناصر‭ ‬ماهر‭ ‬ووليد‭ ‬أزارو‭ ‬وأيمن‭ ‬أشرف،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أنه‭ ‬منح‭ ‬المالي‭ ‬ساليف‭ ‬كوليبالي‭ ‬مدافع‭ ‬الفريق‭ ‬راحة‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم،‭ ‬بسبب‭ ‬شعوره‭ ‬بالإجهاد‭ ‬نتيجة‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬مشاركة‭ ‬رغم‭ ‬عملية‭ ‬التدوير‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭.‬


وأضاف‭ ‬يوسف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كوليبالي‭ ‬كان‭ ‬يشارك‭ ‬أيضا‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬إراحته‭ ‬اليوم‭ ‬والدفع‭ ‬بأحمد‭ ‬علاء‭ ‬بجوار‭ ‬سعد‭ ‬سمير‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بكريم‭ ‬نيدفيد ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬اليمنى‭ ‬وأيمن‭ ‬أشرف‭ ‬في‭ ‬اليسرى؛‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثبات‭ ‬التشكيل‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬عادة‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬كثيرة‮»‬‭.‬

اقرأ أيضًا
منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

منذ ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport

منذ ساعة و 12 دقيقة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport

منذ ساعتين و 50 دقيقة

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

منذ حوالي 3 ساعات

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب

الآن

"الشانزلزيه يحترق".. جماعات مأجورة تشعل تظاهرات باريس

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بتروجيت

وزير الخارجية الأمريكي يحسم: لا علاقة لولي العهد بمقتل خاشقجي

الريال ضد فالنسيا | بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بى ان سبورت

ads
الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بتروجيت

محمد الباز يكشف سر تصعيد إيطاليا ضد مصر

"الشانزلزيه يحترق".. جماعات مأجورة تشعل تظاهرات باريس

محمد الباز يكشف المتورطين في إشعال تظاهرات باريس

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

تفاصيل أزمة فستان رانيا يوسف الجرئ من "التريند" لـ"المحاكم"

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بتروجيت

محمد الباز يكشف سر تصعيد إيطاليا ضد مصر

"الشانزلزيه يحترق".. جماعات مأجورة تشعل تظاهرات باريس

محمد الباز يكشف المتورطين في إشعال تظاهرات باريس

كشكول

رئيس جامعة بنى سويف: إبرام بروتوكول تعاون مع البيت الفني للمسرح

جامعة المنوفية تحصد 9 ميداليات في اللقاء الرياضي لمتحدى الإعاقة بالإسكندرية

7 توصيات جديدة لمعامل قطاع المعاهد الأزهرية

عقد الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف: إنشاء مركز تكنولوجيا الليزر والدعم الفني

الأمصار

أبو الغيط يرحب بقرارات الأمم المتحدة الرافضة لانتهاكات إسرائيل بالقدس

الإرهابي أبو حمزة يسلم نفسه للجيش الجزائري

السعودية تشهد أول قداس للمسيحيين على أرضها

محمد بن سلمان يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بالأرجنتين

نائب هادي: لن نقبل باستنساخ حزب الله وإيران باليمن

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

أسبوع الفن الروسى فى لندن يبيع تحفًا بملايين الدولارات

جواز السفر الإماراتي الأول عالميًا

دراسة: هاتفك أقذر بـ7 أضعاف من مقعد المرحاض

مباريات
الصحة

اكتشاف سبب مرض النساء فى سن الشيخوخة أكثر من الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎