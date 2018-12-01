يوسف: مشاركة السولية وباسم علي وأحمد علاء أبرز إيجابيات لقاء بتروجت
أعرب محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح فريقه في تحقيق الفوز اليوم السبت، على بتروجت بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز.
وقال يوسف- في تصريحات عقب اللقاء- إن مباراة اليوم شهدت العديد من الأمور الإيجابية للأهلي؛ أبرزها مشاركة عمرو السولية بعد تعافيه من الإصابة، بجانب ظهور الثنائي باسم علي وأحمد علاء، موضحا أن الأخير لم يكن مقيدا في القائمة الإفريقية، ومن ثم لم يحصل على فرصته في وقت سابق، ولكن بعد انتهاء المنافسات الإفريقية ظهر اليوم في تشكيلة الفريق، خاصة أنه يتدرب بجدية.
وأشار مدرب الأهلي إلى أن فريقه أهدر اليوم العديد من الفرص التي كانت كافية لزيادة حصيلة الأهداف، وأبرزها الفرص التي أهدرها ناصر ماهر ووليد أزارو وأيمن أشرف، مؤكدا في الوقت ذاته أنه منح المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق راحة من لقاء اليوم، بسبب شعوره بالإجهاد نتيجة ضغط المباريات التي خاضها خلال الفترة الماضية، موضحا أنه كان أكثر اللاعبين مشاركة رغم عملية التدوير التي مرت على جميع اللاعبين.
وأضاف يوسف قائلا: «كوليبالي كان يشارك أيضا بشكل أساسي مع منتخب بلاده، ومن ثم كان من الطبيعي إراحته اليوم والدفع بأحمد علاء بجوار سعد سمير مع الاحتفاظ بكريم نيدفيد في الجبهة اليمنى وأيمن أشرف في اليسرى؛ للحفاظ على ثبات التشكيل في الخط الخلفي الذي لا يحتاج عادة إلى تغييرات كثيرة».