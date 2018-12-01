يوسف: مشاركة السولية وباسم علي وأحمد علاء أبرز إيجابيات لقاء بتروجت

أعرب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المؤقت‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بنجاح‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬بتروجت‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الجيش‭ ‬بالسويس،‭ ‬والمؤجلة‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭.‬





وقال‭ ‬يوسف‭- ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عقب‭ ‬اللقاء‭- ‬إن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬شهدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الإيجابية‭ ‬للأهلي؛‭ ‬أبرزها‭ ‬مشاركة‭ ‬عمرو‭ ‬السولية‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬بجانب‭ ‬ظهور‭ ‬الثنائي‭ ‬باسم‭ ‬علي‭ ‬وأحمد‭ ‬علاء،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مقيدا‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬فرصته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المنافسات‭ ‬الإفريقية‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق،‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬يتدرب‭ ‬بجدية‭.‬





وأشار‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬أهدر‭ ‬اليوم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬كافية‭ ‬لزيادة‭ ‬حصيلة‭ ‬الأهداف،‭ ‬وأبرزها‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أهدرها‭ ‬ناصر‭ ‬ماهر‭ ‬ووليد‭ ‬أزارو‭ ‬وأيمن‭ ‬أشرف،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أنه‭ ‬منح‭ ‬المالي‭ ‬ساليف‭ ‬كوليبالي‭ ‬مدافع‭ ‬الفريق‭ ‬راحة‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم،‭ ‬بسبب‭ ‬شعوره‭ ‬بالإجهاد‭ ‬نتيجة‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬مشاركة‭ ‬رغم‭ ‬عملية‭ ‬التدوير‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭.‬





وأضاف‭ ‬يوسف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كوليبالي‭ ‬كان‭ ‬يشارك‭ ‬أيضا‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬إراحته‭ ‬اليوم‭ ‬والدفع‭ ‬بأحمد‭ ‬علاء‭ ‬بجوار‭ ‬سعد‭ ‬سمير‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بكريم‭ ‬نيدفيد ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬اليمنى‭ ‬وأيمن‭ ‬أشرف‭ ‬في‭ ‬اليسرى؛‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثبات‭ ‬التشكيل‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬عادة‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬كثيرة‮»‬‭.‬