وزير الأوقاف يرأس وفدا من الأئمة والواعظات لزيارة القرية الذكية.. غدًا

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا الأحد، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي الكامل، وتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات تدريبا متقدما في مجال تكنولوجيا المعلومات والنشر الإلكتروني والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الأعمال المشتركة بين الوزارتين في مجال تحول ملف الأوقاف وجميع أنواع التعامل إلى ملف إلكتروني، وغير ذلك من الملفات، إضافة إلى مناقشة ملف تطبيق الأذان الموحد بمساعدة فنية من وزارة الاتصالات.



وتنظم وزارة الاتصالات جولة ميدانية بالقرية الذكية لنحو أربعين إماما وواعظة من أئمة واعظات الأوقاف بصحبة وزيري الأوقاف والاتصالات للإطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال كلون من التثقيف الذي لا غني عنه لأحد في عالم اليوم، ولا سيما الأئمة والواعظات للانفتاح على العالم من أجل نشر الفكر الوسطي ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف.