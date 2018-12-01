الباز لمحمد ناصر بعد صورة حجي المفبركة: "تحولتم لأغوات"

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة للإعلامي الإخواني محمد ناصر، بعد نشره صورة مفبركة لعصام حجي، يزعم أنها في وكالة ناسا، بينما كشف رواد السوشيال ميديا زيفها، وأنها من مكتبة قطر.

وقال الباز لناصر: "بص لنفسك في المراية وأنت رايح الاستوديو لتقول هذا الروث الذي يخرج من فمك ضد مصر، اعرض نفسك على ضميرك لو كان تبقى لك ضمير".

وأردف: "طالع ينفخ إن الدولة المصرية تهدف لهدم الدين، وهو يجلس في دولة تساوي الميراث، ولغت التعدد ويسمح بزواج المسلمة بغير المسلم".

واختتم: "إعلامي الإخوان يحرضون ضد البلد، تحولوا إلى أغوات في بلاط أردوغان، يأتمرون بما يقوله الخروف التركي الكبير، فقدوا رجولتهم، وقيمتهم، فلا تصدقوهم أبدًا".

وأوضح أن لفظ "أغوات" كان يطلقه العثمانيون على الخصيان الذين استجلبوهم للعمل في القصور، وخصوهم.