الباز يجيب: لماذا نتهم الإخوان بالوقوف وراء تظاهرات باريس ؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه ما زال مصرًا على أن التنظيم الدولي للإخوان له يد في إشعال التظاهرات في باريس، موضحا أن منظومة نشر الفوضى في العالم واحدة، وتكررت في مصر وفرنسا وعدد من الدول التي أشعلتها التنظيمات الإرهابية.

وأوضح في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه من الممكن أن يكون من بين المتظاهرين في فرنسا مواطنون فرنسيون حسنو النوايا، ولكن هناك جماعات قادت هذه التظاهرات ودفعت إليها دفعا.

وأشار إلى أن صورة شارع الشانزلزيه مفزعة للغاية، وتكشف لك حجم الدمار الذي قد يلحق بدولة كبيرة بسبب الفوضى.