Real Madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا لايف مباشر اون لاين | يلا شوت ماتش Real اليوم |Yalla Shoot

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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

يواجه ريال مدريد السادس على ملعب البيرنابيو ضيفه فالنسيا الحادي عشر السبت 1 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مواجهة ريال مدريد وفالنسيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وفالنسيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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يلتقي فريق ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني،ونقدم لكم بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا 9:45 بتوقيت مصر، تابعو ماتش ريال مدريد اليوم عبر موقعنا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ويستضيف ريال مدريد منافسه الشرس فالنسيا مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو؛ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة الأخيرة لريال مدريد أول هزيمة للنادي الملكي مع مدربة الجديد الأرجنتيني "سانتياغو سولاري" بثلاث أهداف مُهينة أمام إيبار في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ويسعى الفريق الملكي خلال مباراة اليوم استغلال عاملي الأرض والجمهور لاقتناص النقاط الثلاث والعودة إلى انتصاراته في الدوري الأسباني من جديد.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم محتلاً المركز السادس في ترتيب فرق الدوري الإسباني وبرصيد 20 نقطة؛ بينما يتصدر إشبيلية القائمة بفارق 7 نقاط كاملة.

فيما يدخل فالنسيا مباراة اليوم في وضع لا يحسد علية؛ حيث يحتل المركز الحادي عشر وبرصيد 17 نقطة، حيث لم يسجل الفريق سوى 3 انتصارات خلال 13 مباراة كاملة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

والتقى ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الأسباني في 166 مباراة، تمكن فيها ريال مدريد من الفوز في 86 مباراة، بينما انتصر فالنسيا في 44 مباراة؛ فيما حسم التعادل الموقف في 36 مباراة جمعت الفريقان.

وخلال المواجهات السابقة بين الفريقين؛ سجل ريال مدريد 309 هدف في مرمى فالنسيا ، بينما اكتفى الأخير بـ 206 هدف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتبدأ مباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، و11:45 بتوقيت ابو ظبي.

تشكيلة ريال مدريد وفالنسيا فى مباراة اليوم

ويدخل " سانتياجو سولاري" المدير الفنى للريال مدريد مباراة اليوم أمام فالنسيا، متسلحاً بالظهيرين الأيمن والأيسر، الإسباني داني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو دا سيلف والذي يُكد توقعات الجميع بتسلحة بأقوى تشكيلة دفاع ممكنه ضد فالنسيا.

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم

خط الدفاع: داني كارفاخال، رافا فاران، سيرجيو راموس ومارسيلو دا سيلفا

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش وداني سيبايوس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، كريم بنزيما وجاريث بيل

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتُنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، حصرياً على قناة beIN SPORTS HD 3، وبصوت المعلق حفيظ دراجي؛ كما يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر عبر موقعنا من خلال الرابط التالي:



