مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

يصطدم فريق ريال مدريد في مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم، بنظيره فالنسيا على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد لحساب الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

المباراة ستقام في العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، بصافرة تحكيمية للدولي الإسباني خوسي لويس جونزاليس، وستُذاع عبر قناة "beIN SPORTS HD 3".

ويدخل النادي الملكي المباراة الرابعة بقيادة المدرب الجديد سانتياجو سولاري في الدوري، حيث فاز في إثنتين ضد بلد الوليد وسيلتا فيجو وخسر في واحدة، كانت بالجولة الأخيرة ضد إيبار بثلاثية نظيفة على ميدانه أيبورا.

وجمع الميرنجي 20 نقطة احتل بهم المركز السادس على لائحة الترتيب، بعد خمس خساء وتعادلين وستة انتصارات، بعيدًا عن المتصدر إشبيلية بفارق 16 نقطة.. فيما يتمركز فالنسيا في الترتيب الحادي عشر وفي جعبته 17 نقطة.

سيغيب عن صفوف ريال مدريد كل من ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، كاسيميرو، وسيرجيو ريجيلون للإصابة.. بينما سيغيب من جانب فالنسيا الثنائي الهجومي دينيس تشيرشيف ورودريجو مورينو.

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