بث مباشر لأاهم مباريات اليوم | مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS
بث مباشر لأاهم مباريات اليوم | مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS
بث مباشر لأاهم مباريات اليوم | مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS
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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا
يواجه ريال مدريد السادس على ملعب
البيرنابيو ضيفه فالنسيا الحادي عشر السبت 1 كانون
الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
مواجهة ريال مدريد وفالنسيا ستكون منقولة حصرياً
على beIN SPORTS HD 3.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في بث مباشر
عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد
وفالنسيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة
عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.
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