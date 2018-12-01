مباحثات ثنائية بين ولي العهد السعودي وبوتين على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لإجراء محادثات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين.





وجرت المحادثات في فندق Alvear Palace، وشارك فيها، من الجانب الروسي، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، والناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، والمدير العام للوكالة الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف،و ذلك وفق قناة روسيا اليوم.



ومن الجانب السعودي، شارك في المحادثات مستشارا ولي العهد، مساعد العيبان، وإبراهيم العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمارات ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان.



ولم يتم الكشف عن الموضوعات التي تناولها الجانبان، فيما أشارت مصادر روسية في وقت سابق أنه كان من المقرر أن يبحث الجانبان الأزمة السورية واليمنية والعديد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها أسعار النفط.

