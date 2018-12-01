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السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:36 م

محافظة الغربية: تنظيم قافلة طبية شاملة بمركز السنطة

هشام السعيد محافظ
هشام السعيد محافظ الغربية
أ ش أ
dostor.org/2418651

نظمت محافظة الغربية اليوم السبت، قافلة طبية شاملة بمدرسة دكتور لطفى عمر بقرية الأنبوطين التابعة للوحدة المحلية لقرية إشناواى مركز السنطة.

وشملت القافلة عيادة أسنان ومعملا للتحاليل بالإضافة إلى عيادة بيطرية لعلاج الحيوانات والطيور، وفريقا لمحو الأمية وخدمات بيئية وتوعوية للأهالى بالحفاظ على البيئة ومنع الملوثات التى تؤثر بالسلب على صحة المواطنين، بالإضافة إلى قافلة لتوزيع مساعدات من التضامن الإجتماعى للأسر ذات الإحتياج.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه القافلة 1440 حالة، مطالبين بالاستمرار فى تنفيذ هذه القوافل الشاملة التى تقدم خدماتها للمواطنين فى قراهم بالمجان.

من جانبه، أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أهمية وتأثير القوافل الطبية والبيئية الشاملة التى تجوب قرى ونجوع المحافظة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة ونشر الوعى البيئى لدى المواطنين وكيفية الحفاظ على البيئة من الملوثات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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