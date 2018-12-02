المشاط: هدفى كوزيرة سياحة أن يعمل فرد من كل أسرة بالقطاع

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن كل مواطن مصري هو بمثابة سفيرا للسياحة، خاصة فى ظل الدور الكبير الذى يقع على عاتق كافة أطراف المجتمع المصرى للارتقاء بمنظومة السياحة المصرية، مشيرة إلى أهمية تكاتف كافة الجهود وإخلاص النية لإنجاح هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.



جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الاقتصادى تحت عنوان "الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الانطلاق".



وأوضحت أن هدفها كوزيرة للسياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.



وأضافت "المشاط" أن هناك اتجاه عالمى نحو الاهتمام بصناعة السياحة، حيث تمثل 30% من الصادرات الخدمية، و7% من صادرات العالم، أى حوالى 1.4 تريليون دولار من الصادرات، وتوفر 110 من كل فرصة عمل، مؤكدة أن الاستثمار فى قطاع السياحة يحافظ على البيئة والتراث الثقافى ويحقق الأمن والسلام.



وقالت الوزيرة إن قطاع السياحة يلعب دورا محوريا في التوظيف وخلق فرص عمل، مؤكدة أن ذلك يأتى اتساقا مع استراتيجية الدولة 2030، خاصة وأن قطاع السياحة فى مصر يقطع كافة قطاعات الدولة ويرتبط بما يقرب من 70 صناعة أخرى، فكل فرصة عمل مباشرة يوفرها القطاع يقابلها أربع فرص عمل غير مباشرة.