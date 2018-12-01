غدًا.. البرتغالي "جارديم" يصل الرياض لتوقيع عقود تدريب فريق النصر

اقترب نادي النصر السعودي، من إتمام تعاقده مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، المدرب السابق لفريق موناكو الفرنسي، ليتولى المسئولية الفنية للفريق الملقب بالعالمي، خلال الفترة القادمة.



وقالت صحيفة (الرياضية) السعودية إن جارديم سيصل الرياض مساء غد الأحد، لاستكمال مناقشاته مع إدارة نادي النصر، تمهيدا لتولي الإدارة الفنية للفريق بشكل رسمي.



وأوضحت الصحيفة أن زوجة المدرب تعد محورا مهما في إدارة المفاوضات، إذ تدفع زوجها لقبول العروض المقدمة له من أندية فرنسية وإنجليزية، رغبة منها في عدم مغادرة إمارة موناكو، حيث يدرس ابنهما.