امتياز لـ فداء عبدالعزيز عن خطاب الهويّة في موقع الصحف

حصلت الباحثة فداء محمد عبدالعزيز، المدرس المساعد بقسم الصحافة في إعلام الأهرام الكندية، اليوم السبت، على درجة الدكتوراه في الإعلام من قسم الصحافة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عن رسالتها وموضوعها «خطاب الهويّة في مواقع الصحف الدوليّة».



تكوّنت لجنة المناقشة من الأساتذة (الدكتورة راجية قنديل، الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية، الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة، الدكتورة دينا فاروق أبو زيد، الأستاذ بقسم علوم الاتصال والإعلام بآداب عين شمس، وأمل السيد دراز أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة، وكيل كلية الإعلام بالأهرام الكندية.