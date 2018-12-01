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السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:36 م

نائب الرئيس اليمني: لن نقبل أي انتقاص أو تجاوز للشرعية أو للمرجعيات الثلاث

علي محسن صالح
علي محسن صالح
أ ش أ
dostor.org/2418646

جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح رفض الشرعية أي انتقاص أو تجاوز لها أو للمرجعيات الثلاث، وذلك تزامنا مع اقتراب الجولة الجديدة من المشاورات المقرر عقدها في السويد.

وقال الفريق محسن ـ وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، في كلمة خلال حفل أقامته السلطات في محافظة مأرب بمناسبة العيد الوطني ـ "إن اليمن لن تقبل باستنساخ حزب الله ولا مجال فيها لولاية الفقيه وللميليشيات التي قال إنها لا تؤمن بالعمل السياسي ولا بالتداول السلمي للسلطة وكل مشروعها أنها تستند على خرافات الملازم والحق الإلهي المزعوم بالحكم".

وأشار إلى أن الحرب التي يخوضها اليمنيون هي حرب دفاعية لم تكن أبدًا خيار الدولة، لافتا الإنتباه إلى أن المستقبل القادم مبشر بالخير والنصر واستعادة الدولة على كل تراب اليمن وانتهاء حكم ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في وقت تحقق فيه الحكومة تقدمًا ونجاحات على أكثر من مستوى وتعمل على تحسين مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

ودعا الفريق محسن كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم للوقوف صفًا واحدًا ضد ميليشيا الحوثي الطائفية التي دمرت اليمن وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي وهويته.

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