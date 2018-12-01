بروتوكول تعاون بين "الكرة الطائرة" و7 دول أوروبية

انتهي اليوم السبت اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم في جلسته رقم (25) التي عقدت اليوم بمقر الاتحاد.

وناقش مجلس الإدارة العديد من الموضوعات الهامة التي تخص الكرة الطائرة المصرية، حيث وافق مجلس الادارة علي توقيع بروتوكول تعاون مع كل من دول فرنسا واليابان وصربيا وأوكرانيا وتركيا وبولندا وسلوفينيا من أجل إقامة معسكرات ولقاءات ودية للمنتخبات الوطنية للناشئات في إطار الاستعدادات لبطولة العالم (2019) بالقاهرة.

ووافق مجلس الإدارة علي الإستعدادت للبطولة العربية للأندية للسيدات خلال شهر يناير المقبل علي ملاعب استاد القاهرة الدولي، كما قبل اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في البطولة العربية للأندية للرجال بتونس.