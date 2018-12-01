محمد الباز يفضح أكاذيب "الجزيرة" عن بن سلمان في قمة العشرين

فضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أكاذيب قناة "الجزيرة"، عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في قمة العشرين، حيث زعمت إنه كان مهمشًا يقف في طرف الصورة الجماعية، كما ادعت أن عددًا من القادة الكبار رفضوا لقائه.

وعرض الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، لقطات فيديو لمشاركة بن سلمان، تظهر ترحيبًا حارًا به من عدد من القادة الكبار، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، والرئيس الصيني.

وقال الباز: "كل ما تقوله القناة ملون ومغرض وراءه هدف يترجم رغبة النظام القطري، ومن يقف وراءها في نشر التخريب والفوضى في دول المنطقة".

من ناحية أخرى تجاهلت "الجزيرة" المظاهرات الرافضة لمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داخل قمة العشرين، بسبب سياساته.



