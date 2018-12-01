بورشينكو: روسيا تعزز الأسلحة والقوات على طول حدودها مع أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو، اليوم السبت، إن روسيا تقوم حاليا بتعزيز الأسلحة والقوات البرية على طول حدودها مع أوكرانيا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن بورشينكو أوضح في تصريحات صحفية أن روسيا قامت بنشر أكثر من 80 ألف جندى و900 دبابة و1400 مدفع، فضلا عن 800 طائرة حربية ومروحية على الحدود الروسية الأوكرانية.

ويأتي نشر هذه الأسلحة والقوات الروسية وسط تصاعد حدة التوتر بين الدولتين إثر قيام البحرية الروسية مؤخرا بإطلاق النار واحتجاز 3 سفن أوكرانية فى البحر الأسود أثناء إبحارها فى مضيق كيرش والذى يعتبر الممر المائى الوحيد الموصل الى بحر آزوف.