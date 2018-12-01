عصام الحضرى يتخلف عن جلسة التحقيق مع الإدارة القانونية للنادى الإسماعيلى

تخلف عصام الحضرى حارس مرمى فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى عن حضور جلسة التحقيق الأولى التى كان من المقرر أن تعقد اليوم السبت مع الإدارة القانونية للنادي، وتم تحديد موعد آخر يوم السبت القادم، وإخطار اللاعب بميعادها بخطاب "مسجل بعلم الوصول".

كان الحارس غاب عن السفر مع الفريق في مستهل مشواره في بطولة دورى الأبطال الإفريقى "بدون إذن" ليقرر مجلس الإدارة إحالته للتحقيق لمعرفة أسباب غيابه.

وامتنع الحارس - أيضا - عن الانتظام في تدريبات المستبعدين، وتم توقيع العقوبة عليه طبقا للائحة، ويتم إخطار اتحاد الكرة بصفة يومية عن هذا الغياب.

وفي حالة غياب اللاعب عن جلسة التحقيق المقبلة، سيتم إعداد تقرير من قبل الإدارة القانونية للنادي ورفعه لرئيس النادى والمشرف العام على الكرة المهندس إبراهيم عثمان لاتخاذ العقوبة المناسبة.