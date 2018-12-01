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السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:32 م

غدًا.. استقبال أفواج تطوع وزارة الشباب بشرم الشيخ

غدًا.. استقبال أفواج
أ ش أ
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أعلن محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، أن مدينة الشباب بشرم الشيخ تستقبل معسكرات عمل تطوعية وثقافية لأعضاء أندية التطوع على مستوى الجمهورية، والتي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة خلال شهري ديسمبر ويناير.
وأضاف توفيق أنه سيتم الاحتفال باليوم العالمي للتطوع بمدينة شرم الشيخ يوم الخامس من ديسمبر المقبل، موضحًا أن البرنامج يشمل الاستقبال والتسكين للأفواج المشاركة غدا الأحد، واليوم الثاني محاضرة عن البيئة وآليات الحفاظ عليها، واليوم الثالث محاضرة في التنمية البشرية، واليوم الرابع تقام فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع.

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