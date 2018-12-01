الكرملين: لا يمكن جعل إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين شرطا للقاء بوتين بترامب

رفض المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، جعل إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين شرطا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس دونالد ترامب وفرض شروط لعقد لقاءات بين الرئيسين، مشيرا إلى أن واشنطن تحتاج إلى هذا اللقاء مثلما تحتاج إليه موسكو.

وتعليقا على اشتراط واشنطن إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المعتقلين بمضيق كيرتش كشرط لعقد اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب، قال بيسكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت، "لا يمكن وضع شروط مسبقة لهذا اللقاء، نحن والأمريكان متساويين في حاجتنا لعقد ذلك اللقاء".

وأوضح أن الرئيس الروسي أعطى شرحا وافيا لكل من استفسر عن هذا الموضوع، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحصل على تلك التفسيرات لأنه ألغى الاجتماع.