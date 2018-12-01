طبيب الأهلي يحدد تفاصيل إصابة حسام عاشور

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسام عاشور لاعب وسط الفريق، سيجري أشعة غدا الأحد، لتحديد حجم الإصابة مدة غيابه عن الملاعب.



وأوضح طبيب الأهلي أن حسام عاشور تعرض للإصابة بالتواء وجزع في الكاحل خلال مباراة الأهلي أمام بتروجيت مساء السبت، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للمسابقة، مشيرًا إلى أن الأشعة ستحدد مدة غياب اللاعب.



ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته غدا الأحد، في الرابعة عصرًا دون راحة؛ استعدادًا لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع للدوري.