القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:38 م

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
05:11 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت
04:58 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين يوتيوب.. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت
04:54 م

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع Yallashoot
04:40 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب
مصر
السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:45 م

"الشانزلزيه يحترق".. جماعات مأجورة تشعل تظاهرات باريس

الشانزلزيه يحترق..
محمود عرفات
dostor.org/2418586

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، إن هناك تخطيطا إرهابيا عالميا لضرب الدولة الفرنسية، ويساعدهم على ذلك بعض الأطراف الفرنسية أو العنصريين الذين لا يحبون العرب والإسلام.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هذه المظاهرات التي دامت لمدة أسبوعين، وهي أول مظاهرت فرنسية نراها غير سلمية، موضحًا أن ما يحدث في شوارع باريس هو ما حدث في مصر في 2011

وتابع أن هذه التظاهرات ينفذها فرنسيون مدفوعون الأجر، لافتا إلى أن مرين لوبان لها يد كبير في إشعال هذه التظاهرات، هي ومن يتعامل معها.

وواصل أن  الدولة الفرنسية كبيرة وستتعافى قريبا، موضحا أن محركي هذه التظاهرات هم أعداء الوطن من أمثال 6 أبريل وخلافه في مصر.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ اسبوع

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

الآن

محمد الباز يكتب: المؤسس.. البحث عن مفاتيح الشيخ زايد

تقرير عبدالحفيظ: قيد أجاي وصالح إعارة 3 لاعبين.. ورحيل كوليبالى

انتقام الله.. موقع أمريكى يطرح تفسيرات علمية لمعجزات النبى موسى

رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء: إنشاء وتجديد 19 محطة

ads
الأكثر قراءة

إغلاق 19 محطة مترو في باريس

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | البث المباشر لقناة اون سبورت

إخلاء سبيل ضابط وحبس 3 بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة بتروجيت ضد الأهلي | مباراة اليوم Yallashoot

الأكثر قراءة

إغلاق 19 محطة مترو في باريس

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | البث المباشر لقناة اون سبورت

إخلاء سبيل ضابط وحبس 3 بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

كشكول

الخميس.. آداب عين شمس تستضيف فريق برنامج "السفيرة عزيزة"

القومي للإعاقة ينظم ورشة عمل حول تناول قضايا الإعاقة في الإعلام بصورة إيجابية

لو بتسهر تذاكر.. تناول سلطة التونة والبليلة لسد الجوع ليلًا

على خليل لـ"كشكول": امتحانات المعاهد فى مستوى الطالب المتوسط

فحص أوراق المعلمين المتقدمين للعمل بكنترولات المعاهد الأزهرية

الأمصار

نائب هادي: لن نقبل باستنساخ حزب الله وإيران باليمن

الرئاسة الجزائرية تؤكد زيارة ولي العهد السعودي الأحد المقبل

أول تعليق لتيريزا ماي حول قضية اللاجئ السوري ببريطانيا

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزلزيه

شهامة عربي.. الطالب السوري ببريطانيا يخشى على مصير المعتدي عليه

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

جواز السفر الإماراتي الأول عالميًا

دراسة: هاتفك أقذر بـ7 أضعاف من مقعد المرحاض

دراسة تكشف فوائد سحرية لحمام البخار

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

8 أخطر وسائل تنقل العدوى بـ"الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎