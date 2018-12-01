"الشانزلزيه يحترق".. جماعات مأجورة تشعل تظاهرات باريس

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، إن هناك تخطيطا إرهابيا عالميا لضرب الدولة الفرنسية، ويساعدهم على ذلك بعض الأطراف الفرنسية أو العنصريين الذين لا يحبون العرب والإسلام.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هذه المظاهرات التي دامت لمدة أسبوعين، وهي أول مظاهرت فرنسية نراها غير سلمية، موضحًا أن ما يحدث في شوارع باريس هو ما حدث في مصر في 2011

وتابع أن هذه التظاهرات ينفذها فرنسيون مدفوعون الأجر، لافتا إلى أن مرين لوبان لها يد كبير في إشعال هذه التظاهرات، هي ومن يتعامل معها.

وواصل أن الدولة الفرنسية كبيرة وستتعافى قريبا، موضحا أن محركي هذه التظاهرات هم أعداء الوطن من أمثال 6 أبريل وخلافه في مصر.