وزير الخارجية الأمريكي يحسم: لا علاقة لولي العهد بمقتل خاشقجي

حسم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ادعاءات حول مسؤولية ولي العهد عن مقتل المواطن جمال خاشقجي، قائلًا: "لقد قرأت كل المعلومات الاستخبارية الموجودة في حوزة حكومة الولايات المتحدة، ولا يوجد دليل يربط ولي العهد بقتل خاشقجي".



وقال الوزير الأمريكي في مقابلة مع شبكة CNN: "هذا بيان دقيق، إنه بيان مهم، وهو تصريح نعلنه اليوم، أنه لا علاقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بواقعة مقتل خاشقجي".



وأبدت المملكة منذ اختفاء خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، حرصها على الوصول إلى الحقيقة، ثم أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق رسمي في القضية، تم في إطاره توقيف 18 مشتبهًا.



وأكدت القيادة السعودية، في مناسبات عدة، استنكارها الجريمة وتضامنها مع أسرة المواطن جمال خاشقجي، مع تصميمها على تحقيق العدالة وإنزال العقاب بكل المتورطين.