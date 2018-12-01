الجيش الروسي يتزود بكاسحات ألغام برية جديدة

تسلمت وحدات قوات الهندسة العسكرية الروسية العام الجاري كاسحات ألغام مدرعة برية جديدة من طراز "بي إم آر-3 إم آ".



وقال ناطق باسم إدارة الإعلام في وزارة الدفاع الروسية إن 6 عربات من هذا النوع سلمت لقوات الهندسة العسكرية، بمقتضى الحجوزات الدفاعية الحكومية الروسية.



وقال الناطق إن كاسحات الألغام المدرعة ستستخدم لنزع الألغام الموجهة ذاتيا والمزودة بمستشعرات صوتية وعاملة بالأشعة تحت الحمراء وقطع الكوابل والخطوط السلكية الخاصة بالتحكم في صواعق الألغام وغيرها من المتفجرات، وعمل ثغرات في حقول الألغام المزروعة في الطرق العامة والأراضي المكشوفة.



وقد تم تصميم كاسحة الألغام المدرعة على أساس دبابة "تي-90 آ". وتزودت كاسحة الألغام بمدحلتيْن ثقيلة وخفيفة، وجهاز كهرومغناطيسي وجهاز نزع الألغام ذات المستشعرات الصوتية والعاملة بالأشعة تحت الحمراء.



كما تزودت كاسحة الألغام المدرعة بأجهزة حماية ديناميكية تحميها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقذائف النفاثة الجوفاء.



ويضم طاقم كاسحة الألغام 5 أفراد، بمن فيهم سائقان و3 مهنسين عسكريين.



أما أسلحة العربة فتضم مدفعا من عيار 12.7 متحكم فيه عن بعد، بمقدوره تدمير الأهداف الجوية والبرية على مدى 2000 متر.