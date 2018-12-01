محمد الباز يكشف المتورطين في إشعال تظاهرات باريس

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على التصعيد الضخم الذي تشهده العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على رفع سعر المحروقات، قائلا: "ليست هذه باريس التي يعرفها العالم كله".

وأوضح الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يتردد كثيرا أن هناك قيادات مثل الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا أولاند، والمرشحة الرئاسية السابقة ماريان لوبان، تشحن المتظاهرين للاحتجاج ضد ماكرون.

وتابع الباز:" أنه يمكن القول بأن هناك وضع معقد في باريس، ولا نستبعد أن يكون لتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي يد في إشعال هذه التظاهرات، على الرغم من أن من لم يستعوبوا هذا الأمر اعترضوا على هذا الرأي وافتخروا بجهلهم".