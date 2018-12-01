القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:38 م

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
05:11 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت
04:58 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين يوتيوب.. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت
04:54 م

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع Yallashoot
04:40 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب
الكابتن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:27 م

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم السبت 1-12-2018 رابط اون لاين مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر

يلا شوت مشاهدة بث
dostor.org/2418577

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم السبت 1-12-2018 رابط اون لاين مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر


تذاع اليوم مباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني،ونقدم لكم بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا 9:45 بتوقيت مصر، تابعو ماتش ريال مدريد اليوم عبر موقعنا.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا
ويستضيف ريال مدريد منافسه الشرس فالنسيا مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو؛ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني. 
 
وشهدت المباراة الأخيرة لريال مدريد أول هزيمة للنادي الملكي مع مدربة الجديد الأرجنتيني "سانتياغو سولاري" بثلاث أهداف مُهينة أمام إيبار في الجولة الماضية من الدوري الإسباني. 
 
ويسعى الفريق الملكي خلال مباراة اليوم استغلال عاملي الأرض والجمهور لاقتناص النقاط الثلاث والعودة إلى انتصاراته في الدوري الأسباني من جديد.
 
بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا
ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم محتلاً المركز السادس في ترتيب فرق الدوري الإسباني وبرصيد 20 نقطة؛ بينما يتصدر إشبيلية القائمة بفارق 7 نقاط كاملة.
 
فيما يدخل فالنسيا مباراة اليوم في وضع لا يحسد علية؛ حيث يحتل المركز الحادي عشر وبرصيد 17 نقطة، حيث لم يسجل الفريق سوى 3 انتصارات خلال 13 مباراة كاملة.
بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم 
والتقى ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الأسباني في 166 مباراة، تمكن فيها ريال مدريد من الفوز في 86 مباراة، بينما انتصر فالنسيا في 44 مباراة؛ فيما حسم التعادل الموقف في 36 مباراة جمعت الفريقان.
 
وخلال المواجهات السابقة بين الفريقين؛ سجل ريال مدريد 309 هدف في مرمى فالنسيا ، بينما اكتفى الأخير بـ 206 هدف.
 
مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم 
وكانت اكبر نتيجة بين الفريقين 4-1 لصالح فريق ريال مدريد، وجاءت النتيجة التاريخية بأقدام كريستيانو رونالدو بهدفين عالميين، وهدف بأقدام كل من مارسيلو وتونى كروس.
 
وتعليقاً على لقاء اليوم، قال " سانتياجو سولاري" المدير الفنى للريال مدريد"نحن سنواجه فريقاً منظماً لكنهم يفتقرون لتسجيل الأهداف، وعلينا أن نكون أكثر خطورة على مرماهم طوال الـ90 دقيقة".
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا
وتبدأ مباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، و11:45 بتوقيت ابو ظبي.
تشكيلة ريال مدريد وفالنسيا فى مباراة اليوم 
ويدخل " سانتياجو سولاري" المدير الفنى للريال مدريد مباراة اليوم أمام فالنسيا، متسلحاً بالظهيرين الأيمن والأيسر، الإسباني داني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو دا سيلف والذي يُكد توقعات الجميع بتسلحة بأقوى تشكيلة دفاع ممكنه ضد فالنسيا.
 
تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم
خط الدفاع: داني كارفاخال، رافا فاران، سيرجيو راموس ومارسيلو دا سيلفا
 
خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش وداني سيبايوس
 
خط الهجوم: ماركو أسينسيو، كريم بنزيما وجاريث بيل
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا
وتُنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، حصرياً على قناة beIN SPORTS HD 3، وبصوت المعلق حفيظ دراجي؛ كما يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر عبر موقعنا من خلال الرابط التالي:

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

إصابة 4 أشخاص في انفجار خط غاز بأسيوط

محمد الباز يكتب: المؤسس.. البحث عن مفاتيح الشيخ زايد

تقرير عبدالحفيظ: قيد أجاي وصالح إعارة 3 لاعبين.. ورحيل كوليبالى

انتقام الله.. موقع أمريكى يطرح تفسيرات علمية لمعجزات النبى موسى

ads
الأكثر قراءة

إغلاق 19 محطة مترو في باريس

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | البث المباشر لقناة اون سبورت

إخلاء سبيل ضابط وحبس 3 بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة بتروجيت ضد الأهلي | مباراة اليوم Yallashoot

الأكثر قراءة

إغلاق 19 محطة مترو في باريس

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | البث المباشر لقناة اون سبورت

إخلاء سبيل ضابط وحبس 3 بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

كشكول

الخميس.. آداب عين شمس تستضيف فريق برنامج "السفيرة عزيزة"

القومي للإعاقة ينظم ورشة عمل حول تناول قضايا الإعاقة في الإعلام بصورة إيجابية

لو بتسهر تذاكر.. تناول سلطة التونة والبليلة لسد الجوع ليلًا

على خليل لـ"كشكول": امتحانات المعاهد فى مستوى الطالب المتوسط

فحص أوراق المعلمين المتقدمين للعمل بكنترولات المعاهد الأزهرية

الأمصار

نائب هادي: لن نقبل باستنساخ حزب الله وإيران باليمن

الرئاسة الجزائرية تؤكد زيارة ولي العهد السعودي الأحد المقبل

أول تعليق لتيريزا ماي حول قضية اللاجئ السوري ببريطانيا

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزلزيه

شهامة عربي.. الطالب السوري ببريطانيا يخشى على مصير المعتدي عليه

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

جواز السفر الإماراتي الأول عالميًا

دراسة: هاتفك أقذر بـ7 أضعاف من مقعد المرحاض

دراسة تكشف فوائد سحرية لحمام البخار

مباريات
الصحة

8 أخطر وسائل تنقل العدوى بـ"الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎