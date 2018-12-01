fel3arda | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا - يلا شوت ريال مدريد وفالنسيا بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين

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السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:20 م

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رصد مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الأسباني بث مباشر يلا شوت ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قناة bein sport hd 3 مساء اليوم السبت ، وسنضع لكم رابط بث مباشر للقاء قبل بدايته بدقائق.

مشاهدة ريال مدريد ضد فالنسيا يلا شوت
يبدأ موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء السبت في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 3 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق حفيظ دراجي، وذلك في المباراة التي يدير أحداثها الحكم الدولي الإسباني خوسي لويس غونزاليس غونزاليس.

الريال وفالنسيا والتشكيل المتوقع
مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر
يدخل المدرب الارجننتيني سانتياجو سولاري المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد مباراة فالنسيا بتشكيل يتكون من تييبو كورتوا لحراسة المرمى، ورباعي الدفاع ألفارو أودريوزولا، سيرجيو راموس، ناتشو، كارفخال، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسميرو، توني كروس، وبالهجوم بيل وبنزيما وفاسكيز، وذلك بحسب توقعات شبكة سكاي سبورتس.

ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر
وعن طرق مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا ، فإنه يمكنك متابعة أحداثه عبر التلفاز من خلال مجموعة من القنوات الناقلة على مختلف الأقمار الصناعية، أو عبر روابط مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت، وسنتيح لكم قبل بدابة اللقاء رابط مشاهدة مباراة الريال ضد فالنسيا أون لاين يلا شوت بدون تقطيع.

وتم استبعاد ثلاثة لاعبين عن قائمة ريال مدريد لخوض لقاء الليلة أمام فالنسيا، أبرزهم كاسيميرو  وكارفخال لعدم تعافيهم من الإصابة.

قال المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، أن الميرنجي لا يفتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو جزء من تاريخ النادي.

وتعتبر مباريات ريال مدريد وفالنسيا من أهم المباريات التي تشهد إثارة كيرة في كرة القدم الإسبانية وتتمتع بنسب مشاهدة عالية.

وكان ريال مدريد متعثراً في بداية الموسم مع المدرب الأسباني لوبتيجي وهو ما دفع رئيس النادي لأنهاء تعاقده ومع سولاري تحسنت النتائج في الفترة الأخيرة.

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