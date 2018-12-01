REAL Online .. يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا live | مشاهدة ماتش ريال مدريد وفالنسيا Match| كول كورة ستار

يفتح ملعب سانتياغو برنابيو أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وفالنسيا ، ضمن منافسات الجولة الـ 14من الدوري الإسباني ،ونقدم لكم البث المباشر للمبارة .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا :

من المقرر نقل مباراة ريال مدريد و فالنسيا عبر البث الحصري لقناة “beIN SPORTS HD 3” بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وستكون قناة “CBC SPORT HD” ناقلة للمباراة أيضاً بشكل مفتوح على التردد :

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا :

وستقام هذه المواجهة النارية بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو بمدينة مدريد .

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة 8:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

9:45 بتوقيت سوريا ومصر وفلسطين ولبنان والأردن والسودان وليبيا.

10:45 بتوقيت السعودية وتركيا والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر .

11:45 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان.

7:45 بتوقيت غرينتش.

ويحتل النادي الملكي المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 20 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن إشبيلية المتصدر و5 نقاط عن برشلونة الوصيف، بينما يأتى فالنسيا في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

وقال مدري الملكي سولاري، خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي “الخسارة أمام إيبار كانت صعبة بالتأكيد، ولكنها أصبحت من الماضي، ونحن قمنا بتحليل ما حدث، وسوف نحاول تحسين ما يجب تحسينه”.

روابط البث المباشر :

نضع روابط البث قبل بداية المباراة …