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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:48 ص

بعد تصدره الأول عالميًا.. هذه شروط الحصول على جواز سفر إماراتى

أرشيفية
أرشيفية
إيمان ماهر
dostor.org/2418565

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم السبت، باليوم الوطنى الـ47 لدولة الإمارات، بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا، حيث يسمح بالدخول 167 دولة حول العالم بدون تأثيرة.

وترصد «الدستور» في السطور التالية كيفية الحصول على جواز إماراتي؟
- يحصل عليها العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء منذ عام 1925 أو قبلها، والذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ ذلك القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
- لا يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية.
- لا تمنح جنسية الدولة إلا لمرة واحدة.
- يسمح جواز السفر الإماراتي لحامله بالسفر إلى 112 دولة دون تأشيرة و45 دولة بتأشيرة عند الوصول، ليصبح عدد الدول التي يمكن السفر إليها دون تأشيرة مسبقة 157 دولة، بينما بلغ عدد الدول التي تتطلب تأشيرة قبل السفر إليها من حامل الجواز الإماراتي 41 دولة.
- تجديد جواز السفر الإماراتي لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، وتصدر وتسلم جوازات السفر الإلكترونية للمواطنين خلال يوم واحد، بعد تسلم الإدارات الإقليمية للجنسية الأوراق الثبوتية مستوفاة الشروط من المراجعين.
- يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص عربي آخر بشرط أن يكون كامل الأهلية وأقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، ويشترط أن يكون له وسيلة مشروعة للعيش منها، كما يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة قبل ذلك.

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