"تنظيم الأسرة" محاضرة بثقافة الدقهلية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث نظمت مكتبة كفر الترعة محاضرة بعنوان ''تنظيم الأسرة'' بالتعاون مع مركز شباب كفر الترعة دارت المحاضرة حول الهدف الأساسى من تنظيم الأسرة وهو المحافظة على موارد الدولة.



ونفذت مكتبة أبوقراميط محاضرة بعنوان ''الإسلام والفنون الجميلة''؛ وذلك بالتعاون مع مدرسة أبو قراميط الإبتدائية، ألقى المحاضرة ثناء عبد الحليم وأوضحت خلالها أنواع الفنون ومنها الشعر والموسيقى والغناء والرسم والتصوير، وأشارت إلى أن القرآن الكريم مليء بالصور البلاغية ومن شعراء عصر الإسلام حسان ابن ثابت شاعر الرسول، وأضافت أن الرسول "ص" قال عن الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح وكان أهل المدينة يحبون الغناء الهادف الذى هدفه رسالة تعليمية أو وطنية، واختتمت المحاضرة بالقاء قصيدة معجزة للطالبة حبيبة أسامة.



وأقام بيت ثقافة أجا محاضرة بعنوان ''الوعي السياسى ضمانة الإختيار الصحيح للمستقبل'' بالتعاون مع المعهد الدينى الثانوى للفتيات بأجا، ألقاها اللواء محمد عبد الله البلتاجى وعرف خلالها الوعي بأنة الإلمام بالشئ وإدراك أهميته وأن المعرفة السياسية والإلمام بها وبأحوال البلد ضرورية، مشيرا إلى أشكال الوعى ومنها الوعى السياسي والاقتصادي والثقافي والديني.