القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:38 م

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
05:11 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت نايل سبورت
04:58 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اون لاين يوتيوب.. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت
04:54 م

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع Yallashoot
04:40 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب
الثقافة
السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:09 م

"تنظيم الأسرة" محاضرة بثقافة الدقهلية

تنظيم الأسرة محاضرة
حسام الضمراني
dostor.org/2418564

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث نظمت مكتبة كفر الترعة محاضرة بعنوان ''تنظيم الأسرة'' بالتعاون مع مركز شباب كفر الترعة دارت المحاضرة حول الهدف الأساسى من تنظيم الأسرة وهو المحافظة على موارد الدولة.

ونفذت مكتبة أبوقراميط محاضرة بعنوان ''الإسلام والفنون الجميلة''؛ وذلك بالتعاون مع مدرسة أبو قراميط الإبتدائية، ألقى المحاضرة ثناء عبد الحليم وأوضحت خلالها أنواع الفنون ومنها الشعر والموسيقى والغناء والرسم والتصوير، وأشارت إلى أن القرآن الكريم مليء بالصور البلاغية ومن شعراء عصر الإسلام حسان ابن ثابت شاعر الرسول، وأضافت أن الرسول "ص" قال عن الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح وكان أهل المدينة يحبون الغناء الهادف الذى هدفه رسالة تعليمية أو وطنية، واختتمت المحاضرة بالقاء قصيدة معجزة للطالبة حبيبة أسامة.

وأقام بيت ثقافة أجا محاضرة بعنوان ''الوعي السياسى ضمانة الإختيار الصحيح للمستقبل'' بالتعاون مع المعهد الدينى الثانوى للفتيات بأجا، ألقاها اللواء محمد عبد الله البلتاجى وعرف خلالها الوعي بأنة الإلمام بالشئ وإدراك أهميته وأن المعرفة السياسية والإلمام بها وبأحوال البلد ضرورية، مشيرا إلى أشكال الوعى ومنها الوعى السياسي والاقتصادي والثقافي والديني.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 3 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

منذ 3 شهر

الولى.. الشخصيات الحقيقية لأبطال مصطفى حسين

منذ 4 شهر

تمثال فاتن حمامة ينتظر قرار «الثقافة» بوضعه فى الأوبرا

الآن

إصابة 4 أشخاص في انفجار خط غاز بأسيوط

محمد الباز يكتب: المؤسس.. البحث عن مفاتيح الشيخ زايد

تقرير عبدالحفيظ: قيد أجاي وصالح إعارة 3 لاعبين.. ورحيل كوليبالى

انتقام الله.. موقع أمريكى يطرح تفسيرات علمية لمعجزات النبى موسى

ads
الأكثر قراءة

إغلاق 19 محطة مترو في باريس

إخلاء سبيل ضابط وحبس 3 بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزليزيه

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

مباريات اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة بتروجيت ضد الأهلي | مباراة اليوم Yallashoot

الأكثر قراءة

إغلاق 19 محطة مترو في باريس

إخلاء سبيل ضابط وحبس 3 بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر اون لاين يوتيوب

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزليزيه

كشكول

الخميس.. آداب عين شمس تستضيف فريق برنامج "السفيرة عزيزة"

القومي للإعاقة ينظم ورشة عمل حول تناول قضايا الإعاقة في الإعلام بصورة إيجابية

لو بتسهر تذاكر.. تناول سلطة التونة والبليلة لسد الجوع ليلًا

على خليل لـ"كشكول": امتحانات المعاهد فى مستوى الطالب المتوسط

فحص أوراق المعلمين المتقدمين للعمل بكنترولات المعاهد الأزهرية

الأمصار

نائب هادي: لن نقبل باستنساخ حزب الله وإيران باليمن

الرئاسة الجزائرية تؤكد زيارة ولي العهد السعودي الأحد المقبل

أول تعليق لتيريزا ماي حول قضية اللاجئ السوري ببريطانيا

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزلزيه

شهامة عربي.. الطالب السوري ببريطانيا يخشى على مصير المعتدي عليه

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

جواز السفر الإماراتي الأول عالميًا

دراسة: هاتفك أقذر بـ7 أضعاف من مقعد المرحاض

دراسة تكشف فوائد سحرية لحمام البخار

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

8 أخطر وسائل تنقل العدوى بـ"الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎