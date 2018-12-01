"صحة أسوان" تشكل غرفة عمليات لمتابعة نشاط حملة فيروس C (صور)

شكلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم السبت، غرفة عمليات بمقر ديوان المديرية، برئاسة الدكتور إيهاب عماد حنفى مدير المديرية، تضم عدد من مديري الإدارات المختلفة، فضلًا عن مسؤلي مركز معلومات، وذلك للإشراف والمتابعة المستمرة لنشاط حملة فيروس C ونتائجها لحظة بلحظة، بالإضافة إلى تلافي أي مشكلات قد تعوق سير العمل داخل أي مكان بأسوان.



يأتى ذلك في إطار انطلاق فعاليات الحملة القومية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية.