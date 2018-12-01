جواز السفر الإماراتي الأول عالميًا

حقق‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الإماراتي،‭ ‬إنجازا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬تصنيف‭ ‬عالمي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدخلها‭ ‬حامل‭ ‬الجواز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة،‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭.‬





وصنف‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬باسبورت‭ ‬إندكس‮»‬،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الإماراتي‭ ‬ليكون‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬بدخوله‭ ‬167‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬دون‭ ‬تأشيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يتزامن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬مع‭ ‬‮«‬عام‭ ‬زايد‮»‬‭ ‬والعيد‭ ‬الوطني‭ ‬الـ47‭ ‬للإمارات‭.‬





وتراجع‭ ‬جواز‭ ‬سنغافورة‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وبقي‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬الدنماركي‭ ‬رابعا،‭ ‬والسويدي‭ ‬خامسا‭.‬





وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬كان‭ ‬الجواز‭ ‬الإماراتي‭ ‬قفز‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عالميا‭ ‬بدخول‭ ‬163‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأشيرة‭ ‬مسبقة،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬باسبورت‭ ‬إندكس‮»‬‭.‬





وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭: ‬‮«‬في‭ ‬يومنا‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭.. ‬توالت‭ ‬إنجازاتنا‭.. ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬صنف‭ ‬مؤشر‭ ‬passport index‭ ‬جواز‭ ‬الإمارات‭ ‬ليكون‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬بدخوله‭ ‬167‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بدون‭ ‬تأشيرة‮»‬‭.‬





وأضاف‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بتويتر‭: ‬‮«‬العالم‭ ‬يفتح‭ ‬أبوابه‭ ‬لشعب‭ ‬الإمارات‭.. ‬ألف‭ ‬مبروك‭ ‬للإمارات‭.. ‬وكل‭ ‬الشكر‭ ‬لفريق‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتنا‭ ‬الاستثنائي‭ ‬بقيادة‭ ‬أخي‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‮»‬‭.‬





من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإماراتية‭ ‬الإيجابية،‭ ‬ومساهمتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمهمة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬





وكانت‭ ‬الإمارات‭ ‬أطلقت،‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬قوة‭ ‬الجواز‭ ‬الإماراتي‮»‬،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الإماراتي‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أقوى‭ ‬5‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وبهذا‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬الهدف‭ ‬قبل‭ ‬3‭ ‬أعوام‭ ‬عن‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭.‬





ويعتمد‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬باسبورت‭ ‬إندكس‮»‬‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الدول،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدخلها‭ ‬حامل‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬بدون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬الوصول‭.‬