عالم الفن النبيل بانتظار موقعة "شرسة" بين وايلدر وتايسون فيوري

ينتظر عشاق "الفن النبيل" على أحر من الجمر نزال الملاكمة للوزن الثقيل بين بطل العالم الأمريكي ديونتاي وايلدر، ومتحديه البريطاني تايسون فيوري، في لوس انجلوس، فجر الأحد بتوقيت موسكو.



وقال ديونتاي وايلدر بطل العالم للوزن الثقيل وفقا لمجلس الملاكمة العالمي، في المؤتمر الصحفي قبل النزال: "قطعا سيكون هذا النزال هو الأكثر أهمية في مسيرتي، لكنه ليس الأصعب".



وأضاف: "واجهت ملاكمين أقوى منه. سأفوز عليه بالضربة القاضية"، ولم يتجرع أي من الملاكمين مرارة الهزيمة حتى الآن.



فقد حقق ديونتاي وايلدر، البالغ من العمر 33 عاما، 40 انتصارا، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 39 بالضربة القاضية.



بينما حقق تايسون فيوري (30 عاما)، 27 انتصارا، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، منها 19 بالضربة القاضية.



يذكر أن تايسون فيوري، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، عاد إلى حلبات الملاكمة، في يونيو الماضي، بعد إيقاف دام أكثر من عامين بسبب المنشطات.