وزير الداخلية الفرنسي: استهداف الشرطة "إهانة للدولة"

أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن استهداف رجال الأمن بمثابة "إهانة للجمهورية الفرنسية"، وذلك تعليقا على الإصابات التي لحقت برجال الشرطة خلال تصديهم لتظاهرات السترات الصفراءا التي شهدت أعمال شغب وتخريب احتجاجا على رفع الأسعار.



وأعرب وزير الداخلية في تصريحات لها اليوم السبت عن أمله في "استعادة الأمن" لجميع أرجاء البلاد في أقرب وقت ممكن.



وكشف كريستوف كاستانير عن اعتقال 224 محتجا ينتمون إلى جماعة "السترات الصفراء" في باريس.



فيما كشفت مصادر فرنسية عن استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين من اجل كبح الاحتجاجات وعمليات الشغب التي رافقتها.