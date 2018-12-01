"المرأة للإرشاد" ينتهى من فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف

انتهى مساء اليوم السبت، مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية من إحدى فعاليات "حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" بصعيد مصر تحت اسم "أهمية التنوع الثقافي ومناهضة التمييز وفق نص المادة 53 من الدستور"، انطلاقا من ضرورة العمل على تعزيز المساواة ومناهضة التمييز ضد الهويات الثقافية.



وقال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، إنه تم فتح نقاش مفتوح حول أهمية التنوع الثقافي مناقشين القوانين والتشريعات المصرية لبحث سبل الوصول لتشريعات وقوانين تضمن المساواة وتعزز حقوق الهويات الثقافية وتستجيب لنص المادة 53 من الدستور المصري والتي أكدت المساواة وعدم التمييز والإلزام بإنشاء مفوضية لهذا الغرض، مؤكدا أهمية تفعيل نصوص المواد 11 و53 من الدستور المصري.



وأضاف الدنبوقي، في تصريح صحفي، أن هذا النقاش يتحدث فيه كل من الباحث عصام الشريف، والحقوقي محمود عبد الظاهر، والشاعر والناقد علاء عبد السميع.